Armenia

En el centro de convenciones de la ciudad se llevó a cabo un encuentro entre alcaldes de los diferentes municipios del Quindío, el director del comité de Cafeteros y el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao para articular esfuerzos en pro de la atención de la emergencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

En su visita a la capital quindiana, el gerente del Fondo Milagro Luis Felipe Henao dio a conocer que tomaron decisiones que son clave para el departamento del Quindío como el convenio con la Federación de Cafeteros con el objetivo de que sea la encargada de los mejoramientos de vivienda teniendo en cuenta que la entidad ya cuenta con 500.

“Estamos muy contentos. Venimos de unas jornadas de trabajo arduas. Tomamos decisiones que para el Quindío son fundamentales. Uno, vamos a hacer el convenio con la Federación de Cafeteros para que la Federación sea la encargada de actuar en dos frentes”, indicó.

Destacó que otro de los frentes será la construcción de vivienda nueva donde trabajarán de la mano con la Corporación Autónoma Regional del departamento para agilizar los procesos.

“Mejoramiento de vivienda donde ya la Federación tiene listos 500 mejoramientos y lo vamos a hacer a través de ellos y construcción de vivienda nueva donde también determinamos cómo vamos a quitar los cuellos de botella, sobre todo con la CRQ”, afirmó.

Reiteró que abrieron la convocatoria para las viviendas que están terminadas por lo que la comunidad puede postularse en los proyectos que son alrededor de 120 viviendas y aspira la próxima semana abrir la convocatoria para proyectos de vivienda nueva que se entreguen en 3, 6 y 12 meses.

“En materia de vivienda nueva, también quiero repetirles que abrimos el día de ayer la convocatoria para las viviendas que están terminadas, donde las personas que ya quieran se van a poder a postular a desde el lunes, miren los proyectos y si les gusta una de esas viviendas que están acá, que son alrededor de 120, las compren de una vez. Y la próxima semana abriremos la convocatoria para proyectos de vivienda nueva que se entreguen en 3, 6 y 12 meses, donde el Gobierno Nacional también dará un subsidio”, explicó.

Es de anotar que de acuerdo con las cifras de la administración departamental son 103.000 damnificados, 23 mil viviendas urbanas y 6 mil en la zona rural afectadas altamente por el terremoto en el Quindío.