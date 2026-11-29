El conservador Partido Popular ganaría las elecciones en España y podría gobernar con la ultraderecha de Vox con el 23,19 % del voto escrutado al alcanzar juntos la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados.

Con ese porcentaje de voto escrutado, el PP obtendría el 30,78 % de los votos y 128 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 14,77 %, lo que supone 46 diputados, mientras que el PSOE obtendría el 30,16 % y 114 diputados.

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