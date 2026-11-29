El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid para las elecciones generales y volvió a pedir una gran participación “por el futuro” de España.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó que “hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años”, y recordó que, en democracia, “hay muchos poderes”, pero el mayor es el del voto.

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Pidió una gran participación porque, cuanto mayor sea, “mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento” y “mayor fuerza tendrá el Gobierno” para continuar sus políticas.

“Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones”, indicó el líder socialista, quien esta vez no acudió a votar con su esposa, Begoña Gómez, quien votó por correo.

Preguntado por si llegaba con nervios, dijo que hoy es un día muy importante para España.

Sobre las críticas de la oposición de conservadores y extrema derecha sobre la fiabilidad del voto por correo y de los residentes en el extranjero, Sánchez comentó que la mejor manera de “despejar cualquiera de estos bulos” es participar, “votar en masa”.

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.