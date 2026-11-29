Spain's main opposition conservative People's Party (PP) leader Alberto Nunez Feijoo votes in Spain's general election in Madrid on November 29, 2026. Spain is holding a snap general election following eight years of Socialist-led government under Prime Minister Pedro Sanchez with recent polls consistently placing him behind the PP, which is predicted to win the most seats but short of a ruling majority. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

El candidato conservador a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que votó este domingo en Madrid, aseguró que confía en el sistema democrático español y pidió a los ciudadanos que participen en la jornada electoral sin miedo y con memoria e ilusión.

“Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que, si alguien quiere violentarlo, pues le vamos a pillar”, declaró a la prensa el líder del Partido Popular (PP) tras votar en las elecciones generales, acompañado de su esposa.

Preguntado por si se fía del sistema electoral, dijo que confía en los interventores, apoderados, en las mesas electorales y en la limpieza del escrutinio.

El jefe de la oposición conservadora pidió a los ciudadanos que no voten con miedo, sino con memoria, con convicción y sabiendo que lo que se va a elegir es un gobierno democrático para el futuro de España.

“Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España”, agregó Nñuñez Feijóo, quien insistió en que, desde este domingo, puede haber “un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales”.

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al jefe del Ejecutivo para los cuatro años próximos.