Estatua de la Libertad, en Nueva York. Foto: Getty Images. / OlegAlbinsky

Según Anato, en 2025, Estados Unidos se posicionó como el país que los colombianos más visitaron ese año con 1.7 millones de nacionales que viajaron a esa nación.

Así mismo, la revista Forbes explicó que el país norteamericano se encuentra en el top 5 de los destinos más preferidos por los colombianos para viajar a fin de año (2026), según revelaron citando datos de Anato.

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Y es que por su variedad en clima, lugares turísticos, entre otras cosas, este país suele ser muy atractivo para los colombianos.

Es por eso que en Caracol Radio le contamos cuánto vale un viaje a Nueva York, teniendo en cuenta que esta es una de las ciudades de Estados Unidos que son más visitadas.

¿Cuánto vale un viaje a Nueva York desde Colombia?

Pues bien, en este caso lo primero que debe saber es que el precio no es fijo, pues hay determinadas variables que pueden hacer que este varíe.

En primer lugar, no todas las aerolíneas manejan los mismos precios.

no todas las aerolíneas manejan los mismos precios. En segundo luga r, las fechas del viaje, dependiendo de si es temporada alta o baja, puede hacer que sea más o menos costosos.

r, las fechas del viaje, dependiendo de si es temporada alta o baja, puede hacer que sea más o menos costosos. En tercer lugar , hay vuelos que con escala o sin escala hace que sean más baratos o más costosos.

, hay vuelos que con escala o sin escala hace que sean más baratos o más costosos. En cuarto lugar, su equipaje y las preferencias de viaje que usted selecciones, como ubicación, también hace que el precio cambie.

Es por esto que para explicar el caso, se seleccionó todo el mes de diciembre que, en teoría, sería temporada alta y, además, en clase económica o turista.

Al indagar en plataformas expertas en viajes, como Despegar, por ejemplo, los vuelos de Colombia a Nueva York los agrupa desde el 1′400.000 pesos en adelante con aerolíneas como Avianca, Copa Airlines, United Airlines, American Airlines Delta Airlines y Arajet.

Siendo los más caros poco más de 1′900.000 pesos. Sin embargo, cabe recordar que esto es solo el boleto de ida, las vuelta va por aparte, por lo que el precio aumentaría.

¿Cuáles son las ciudades en Colombia que tienen vuelo directo a Nueva York?

Actualmente son cuatro ciudades colombianas las que cuentan con vuelo directo del país a Nueva York, es decir, sin escala.

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Estas son Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, de la cual Avianca anunció su puesta en venta de esa ruta el pasado 24 de noviembre.

Sin embargo, Colombia sumará una quinta ciudad: Pereira, que en diciembre se espera que su ruta comience a operar.