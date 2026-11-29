El parque Simón Bolívar recibió este sábado 28 de noviembre la primera jornada de Salsa al Parque 2026, un encuentro que reunió diferentes sonidos y representantes del género en una programación que se extendió desde las 2:00 de la tarde hasta la noche.

La apertura estuvo a cargo de Kaona Orquesta, agrupación distrital que dio inicio a los conciertos. Después llegó el turno de Manyoma Brothers, desde Cali, y de Cris en la Salsa Band, otra de las propuestas bogotanas que hizo parte de esta primera fecha.

Uno de los momentos destacados de la programación llegó con el violinista cubano Alfredo de la Fé, reconocido por su trayectoria en la música latina. Su presentación estuvo seguida por Kábala Ensamble, agrupación de Bogotá que continuó con la cuota local del festival.

La programación internacional también contó con la participación de Los Satélites, provenientes de Venezuela. Finalmente, el cantante panameño Roberto Blades subió al escenario para cerrar la primera jornada con sus canciones y poner el broche final a los conciertos del sábado.

Esta edición número 27 de Salsa al Parque cuenta con 15 artistas y agrupaciones, distribuidos entre cinco propuestas distritales, cinco nacionales y cinco internacionales. El festival continuará este domingo 29 de noviembre con presentaciones de la Orquesta Aragón, La 33, David Zahan y Willy García, entre otros invitados.

La entrada al evento es gratuita y está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años.