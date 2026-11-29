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Armenia

El Estadio Centenario de Armenia se vistió de fiesta por el empate del Deportes Quindío ante el Boca Juniors de Cali y lo que le permite estar de vuelta a la primera división del fútbol profesional colombiano.

Y es que fueron cinco años en la segunda categoría lo que generó mucho sufrimiento para los hinchas que hoy celebran este triunfo que permite el sueño de ascender.

Doña Fanny Valencia tiene 82 años de edad y es una de las fieles seguidoras del equipo cafetero quien no se pierde un partido en ningún estadio del país, pero este tenía un tinte especial y era de consolidar el sueño.

Doña Fanny se mostró feliz porque gracias al buen desempeño de los jugadores pueden celebrar la alegría de llegar a la A y terminar con el calvario de la B.

Ahora extendió la invitación especial a toda la comunidad para que acompañe al equipo en esta instancia tan importante donde el Estadio Centenario será epicentro de encuentros deportivos con equipos de mucha tradición.

La celebración culminó de la mejor manera sin afectaciones en materia de orden público.