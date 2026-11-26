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Armenia

En efecto en el punto Facilísimo ubicado en la carrera 14 entre calles 21 y 22 en el centro de la ciudad iniciaron los pagos de subsidio de arrendamiento para los damnificados por el terremoto.

Caracol Radio se desplazó hasta el lugar para hablar con los damnificados beneficiados del subsidio, precisamente celebraron que por fin se estén generando las entregas puesto que han sido meses muy complejos donde se han visto obligados a endeudarse para lograr subsistir.

Doña Miriam dio a conocer que su apartamento está ubicado en inmediaciones del Parque Sucre de la ciudad y que resultó gravemente afectado en su infraestructura, sin embargo, al no encontrar un lugar acorde a sus condiciones tuvieron que regresar a su residencia sin importar el riesgo actual.

Dijo que es una bendición contar con el subsidio que es de 3 millones 100 mil pesos puesto que es un aliciente y sobre todo en esta época que se avecina de fin de año por lo que agradeció al gobierno nacional.

De otro lado, Fernando indicó que su apartamento resultó muy afectado en el sector del Cortijo de la ciudad por lo que el subsidio es clave para compensar los gastos surtidos en estos tres meses después de la tragedia.

Fue claro que aunque está agradecido por el subsidio, considera es un inicio porque es mucho lo que se requiere para lograr la estabilidad con la que contaba antes del terremoto.

Secretario del Interior del Quindío

Al respecto el secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaria entregó un parte de tranquilidad por el proceso establecido para las entregas de subsidios en articulación con la unidad nacional de gestión del riesgo.

Enfatizó en que serán el primer departamento del país en consolidar la entrega de ayudas por el trabajo mancomunado con el Gobierno nacional.

Resaltó que en los doce municipios del departamento están estableciendo un pico y cédula como modalidad de entrega donde el viernes 27 de noviembre será para las terminadas en 5 y 6, sábado 28 7 y 8 y el lunes 30 de noviembre 9 y 0.

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Recordó que los beneficiarios son los ciudadanos que se encontraban inscritos en el registro único de damnificados RUD de acuerdo a las directrices emitidas por el Gobierno Nacional.

Informó que será un únic

o pago por los tres meses y es con el objetivo de evitar congestiones para lograr la efectividad en el proceso de las entregas de subsidios.

Es de anotar que a partir del 1 de diciembre la entrega de subsidios será para todos los números de cédula y a quienes no lograron reclamar en fechas anteriores.