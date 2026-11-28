Las autoridades reforzarán los controles para detectar la venta y el uso ilegal de pólvora. Foto: Gobernación del Valle.

Valle del Cauca

Con la llegada de diciembre y las celebraciones de fin de año, la Gobernación del Valle hizo un llamado a los alcaldes de los 40 municipios y los dos distritos especiales para que adopten medidas que permitan prevenir accidentes con pólvora.

Durante la pasada temporada decembrina y los primeros días de 2026, el departamento registró 68 personas lesionadas por el uso de estos elementos, de las cuales 25 eran menores de edad. Para evitar que se repitan estas cifras, la gobernadora Dilian Francisca Toro expidió un decreto en el que recomienda a los mandatarios locales establecer restricciones a la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

La mandataria insistió en la importancia de mantener a los niños y jóvenes alejados de estos artefactos y recordó que su uso debe estar en manos de personas especializadas.

“Queremos decirles a los padres de familia que los niños y los jóvenes no pueden usar pólvora. El uso de la pólvora es para las personas que son especializadas en su manejo. Por favor, padres de familia, esto es de educación y de cuidar a nuestros niños”, señaló.

Además, la Gobernación reforzará los controles para detectar la venta y el uso ilegal de pólvora. Estos operativos estarán a cargo de la Policía Nacional y las autoridades municipales, que podrán incautar los elementos comercializados o utilizados de manera ilegal y definir su disposición final.

El decreto también recomienda a los alcaldes activar los comités de vigilancia y los consejos municipales de gestión del riesgo para coordinar acciones de prevención y atención ante posibles emergencias. En los municipios donde esté permitida la fabricación y comercialización de artículos pirotécnicos, su manipulación deberá estar a cargo de personal capacitado.