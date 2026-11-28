Cali

Las autoridades de Cali investigan el asesinato de una mujer de 28 años que fue atacada con arma de fuego cuando se movilizaba en un automóvil de servicio solicitado por plataforma.

La víctima fue identificada como Naslly Dayana Campo, quien, según el reporte de las autoridades, fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

Frente a este caso, ocurrido en el barrio La Base, la subsecretaria de Equidad de Género, Natalia Oviedo, pidió esclarecer lo sucedido y expresó su preocupación por las violencias contra las mujeres.

“Este hecho nos indigna, nos duele y nos recuerda que la violencia contra las mujeres sigue arrebatando vidas. No podemos ser indiferentes ni acostumbrarnos a esta realidad”, señaló la funcionaria.

En Cali hay preocupación frente al aumento de homicidios de mujeres. Según cifras de la Personería Distrital, entre enero y octubre de 2026 fueron asesinadas 76 mujeres, 18 más que en el mismo periodo del año anterior. De estos casos, cinco fueron tipificados como feminicidios.