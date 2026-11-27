El Centro de Innovación La Tupia, en el Valle del Cauca, desarrolla más de 100 ensayos al año, durante los 365 días, en más de 20 cultivos.

Fundado en 1977, el Centro de Innovación La Tupia de Bayer ocupa 28 hectáreas en el Valle del Cauca, de las cuales el 85% son cultivables. Es uno de los nueve iHUBs de Bayer en el mundo y realiza más de 100 ensayos al año, durante los 365 días, en más de 20 cultivos, incluidos frutas, hortalizas, maíz y soja.

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En condiciones de campo abierto e invernadero, el centro investiga soluciones para la protección de cultivos y semillas, y evalúa prácticas de agricultura regenerativa relacionadas con el manejo del agua, la protección del suelo y la biodiversidad.

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La gestión hídrica combina riego por goteo, filtrado, automatización, fertiirrigación y aplicaciones de precisión. En determinadas labores realizadas con drones, estas tecnologías han permitido utilizar entre un 60% y un 85% menos agua frente a métodos convencionales.

“La agricultura regenerativa deja de ser una aspiración cuando podemos medir sus resultados. En La Tupia comprobamos que es posible investigar para mejorar la producción y, al mismo tiempo, utilizar el agua con mayor eficiencia, proteger el suelo e integrar la biodiversidad. El desafío ahora es transformar estos aprendizajes en conocimiento que contribuya a una agricultura más productiva, sostenible y resiliente”, afirmó Paola Andrea Rodríguez, líder del Centro de Innovación La Tupia de Bayer en Colombia.

Entre 2021 y 2024 el Centro de Innovación La Tupia de Bayer, redujo un 57% el consumo de agua por hectárea y un 39% sus emisiones, mediante un modelo que integra investigación agrícola, herramientas digitales, uso eficiente de recursos, protección del suelo y monitoreo de la biodiversidad.

Estos avances muestran cómo la agricultura regenerativa puede contribuir simultáneamente a tres objetivos: disminuir el impacto ambiental de la producción, mejorar la eficiencia de las operaciones y generar conocimiento para construir sistemas agrícolas más resilientes.

El manejo del suelo incluye siembra y rotación de cultivos de cobertura para reducir la erosión, conservar su estructura y favorecer la retención de nutrientes, el contenido de carbono y la diversidad microbiológica. Estas prácticas buscan proteger la base productiva de la agricultura y fortalecer su capacidad para responder a condiciones ambientales variables.

La información de los ensayos se registra digitalmente y se complementa con una estación meteorológica, tractores con piloto automático y drones agrícolas. Además, un tablero ambiental permite hacer seguimiento al consumo de agua y energía, las emisiones y el manejo de residuos.

Dentro de sus 28 hectáreas, el centro conserva más de una hectárea de bosque, mantiene un inventario digital con más de 500 árboles marcados y georreferenciados y ha registrado más de 100 especies de aves en su entorno.

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También realiza evaluaciones con insectos benéficos, incluidos polinizadores y depredadores naturales de plagas, como parte de su enfoque de manejo integrado. Este monitoreo permite observar la relación entre investigación agrícola, producción y biodiversidad en un mismo espacio.

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Como parte de la evolución ambiental de su operación, el centro instaló recientemente 82 paneles solares, que generarán aproximadamente 5.676 kWh de energía renovable al mes. Esta infraestructura se suma a las acciones de eficiencia hídrica, protección del suelo, digitalización y reducción de emisiones.

Investigación para la agricultura

El centro cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para realizar actividades de evaluación agronómica con productos codificados.

Investigar, medir y evaluar antes de escalar permite generar información sobre el desempeño de tecnologías y prácticas en diferentes cultivos y condiciones productivas. Este conocimiento puede apoyar mejores decisiones agronómicas, promover un uso más preciso de los recursos y contribuir al desarrollo de sistemas agrícolas con mayor capacidad de adaptación.

La experiencia de La Tupia muestra que la agricultura regenerativa no depende de una única solución. Requiere integrar ciencia, tecnología, semillas, protección de cultivos, agua, suelo y biodiversidad.