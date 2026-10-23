Timaná alerta por presunto uso ilegal de péptidos inyectables en centros estéticos

La Dirección Local de Salud de Timaná intensificará los controles ante denuncias por la presunta aplicación ilegal de péptidos inyectables. Foto Redes Sociales

Neiva

La Dirección Local de Salud de Timaná, Huila, emitió una alerta sanitaria por el uso de péptidos sintéticos inyectables sin registro sanitario del Invima y presuntamente administrados o formulados por personas sin formación en salud. La entidad anunció que intensificará las labores de inspección y vigilancia para identificar los establecimientos involucrados.

Andrea Bermeo, directora local de Salud, confirmó que han recibido cerca de cinco denuncias anónimas sobre la presunta formulación y aplicación de estas sustancias en centros estéticos del municipio. Según explicó, los productos se estarían utilizando con fines estéticos, como la pérdida de peso, la reducción de grasa localizada y el rejuvenecimiento.

“Los riesgos que se tienen identificados en este momento son infecciones severas y abscesos por microbacterias, alteraciones endocrinas y metabólicas, complicaciones cardiovasculares, reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, proliferación celular. También hemos conocido varios casos, no acá en el municipio, pero sí en estudios anteriores, de personas que han quedado hasta ciegas por la utilización de estos péptidos”, advirtió Bermeo.

La funcionaria precisó que la Dirección Local de Salud tiene registrados alrededor de cinco centros estéticos en Timaná, pero aclaró que esto no significa que todos estén involucrados en estas prácticas. La entidad activó un plan de intervención para verificar las condiciones de los establecimientos e identificar posibles prestadores no habilitados.

Finalmente, Bermeo hizo un llamado a la comunidad para evitar estos tratamientos sin valoración médica y verificar que los medicamentos cuenten con registro sanitario del Invima y cumplan las condiciones de conservación. Además, recordó que los centros estéticos no están autorizados para realizar procedimientos invasivos y pidió denunciar cualquier práctica que ponga en riesgo la salud.