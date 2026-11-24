¿Quiénes podrán acceder a la exención de copago en EPS? Beneficiarios y requisitos según MinSalud. Getty Images/MinSalud

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El Ministerio de Salud plantea reducir del 90% al 80% el de giro directo de los recursos de salud que algunas EPS deben destinar al pago de hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud. La propuesta está registrada en un borrador de decreto que modificaría las reglas vigentes para la transferencia de estos recursos.

La iniciativa plantea revocar los artículos 1 y 3 del Decreto 930 de 2026, que habían establecido un porcentaje mínimo del 90 % para el giro directo de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado y de los presupuestos máximos de los regímenes contributivo y subsidiado.

El nuevo proyecto establece que el porcentaje mínimo del 80 % se aplicará a las EPS que se encuentren bajo vigilancia especial, intervención administrativa o liquidación, así como a aquellas que no cumplan con la normativa vigente de patrimonio adecuado.

Para las entidades que sí cumplan con los requisitos financieros, el giro directo será voluntario y podrán determinar los porcentajes de recursos que desean postular.

¿Por qué el Gobierno plantea reducir el porcentaje?

En la justificación de la propuesta, el Ministerio de Salud argumenta que aumentar el porcentaje de giro directo al 90 % puede reducir la disponibilidad de recursos que las EPS administran directamente para cumplir sus funciones de aseguramiento.

“Reduce la disponibilidad de recursos administrados directamente por las EPS, limitando su capacidad para gestionar la liquidez, atender contingencias, constituir y mantener las reservas técnicas requeridas”, indicó la entidad.

Por esta razón, el proyecto propone establecer nuevamente un mínimo del 80 % para los casos en los que el giro directo sea obligatorio.

“Esta modificación no altera la destinación de los recursos de la UPC, no incrementa los límites legales de gastos administrativos ni exonera a las EPS del pago oportuno de sus obligaciones”, precisa el documento.

Nuevas reglas para el régimen contributivo y subsidiado

La propuesta establece condiciones diferenciadas para los dos regímenes.

En el régimen subsidiado, las EPS bajo vigilancia especial, intervención administrativa o liquidación deberán destinar como mínimo el 80 % de los recursos reconocidos por concepto de UPC. La misma condición aplicará a las entidades que no cumplan con el patrimonio adecuado.

En el régimen contributivo, el porcentaje mínimo del 80 % también aplicará a las EPS y demás entidades obligadas a compensar que se encuentren en esas condiciones.

No obstante, en ambos casos, las entidades que no estén en los supuestos de obligatoriedad podrán postular voluntariamente los recursos que determinen.