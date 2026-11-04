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04 nov 2026 Actualizado 15:35

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Más de 18.800 personas han sido beneficiadas con el programa de salud emocional de Antioquia

La estrategia de la Gobernación ha llegado a 114 municipios de las nueve subregiones del departamento. Este año también fueron habilitadas dos salas de salud emocional en Apartadó y Chigorodó.

Más de 18.800 personas han sido beneficiadas con el programa de salud emocional de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Más de 18.800 personas han sido beneficiadas con el programa de salud emocional de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Más de 18.800 personas han sido beneficiadas con el programa de salud emocional de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

Un total de 18.857 personas de 114 municipios de Antioquia han sido beneficiadas con el proyecto “Salud Emocional: Antioquia, Territorio de Amor y de Cuidado”. La estrategia de la Gobernación que busca fortalecer el bienestar emocional y la convivencia en las comunidades.

La iniciativa es liderada por el despacho de la primera dama, Susana Ochoa Henao, en articulación con la Secretaría de Salud e Inclusión Social y la Fundación. A través de procesos de formación, participación y movilización social, el programa brinda herramientas para fortalecer habilidades como la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones y la gestión de las emociones.

Entre las novedades de este año está la implementación del acompañamiento psicopedagógico, con orientación grupal y personalizada. Además, se entregaron dos salas de salud emocional: una en Apartadó, articulada al programa Madres Adolescentes y Jóvenes de Urabá, y otra en la Casa de la Mujer de Chigorodó.

Atención en las nueve subregiones

La estrategia prioriza territorios que presentan mayores desafíos en materia de convivencia y bienestar emocional, de acuerdo con indicadores de violencia reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.

Entre las zonas focalizadas están Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Norte. De este modo, el programa también acompaña a 80 Granjas de Cuidado, donde se realizan actividades con mujeres, familias y comunidades para fortalecer sus capacidades emocionales y redes de apoyo.

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Asimismo, llega a estudiantes de las Escuelas Normales Superiores de Urrao, San Roque, Sonsón, Jericó, Caucasia, entre otros. La intervención incluye equipos interdisciplinarios de los municipios, programas de atención a la primera infancia, grupos juveniles y comunidades vinculadas a iniciativas sociales de la Gobernación.

De acuerdo con la Administración Departamental, mediante metodologías experienciales, literarias y artísticas. Los entes departamentales buscan promover el reconocimiento de las emociones, la autorreflexión y la construcción de entornos protectores para la salud emocional de los antioqueños.

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