Doblete colombiano en Italia: Daniel Mosquera apareció y rescató el empate para el Hellas Verona. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

Daniel Mosquera fue protagonista de una nueva jornada del fútbol italiano. El delantero colombiano anotó los dos goles del Hellas Verona en el empate 2-2 frente al Empoli, por la decimocuarta fecha de la Serie B, y apareció en el tramo final del compromiso para evitar una nueva derrota de su equipo.

El encuentro, disputado en el estadio Carlo Castellani, comenzó cuesta arriba para los visitantes. Filippo Bandinelli abrió el marcador al minuto 16′ con un remate desde fuera del área que terminó desviándose en la defensa del Verona y descolocó al arquero Simone Perilli.

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Sin embargo, la respuesta colombiana no tardó en llegar. Al minuto 23′, Mosquera apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Martin Frese y establecer el 1-1. El atacante aprovechó el servicio de su compañero y ubicó el balón junto al palo derecho del guardameta Jacopo Seghetti.

En la segunda parte, el Empoli volvió a ponerse en ventaja. Edoardo Saporiti convirtió desde el punto penal al minuto 57′, luego de una infracción que fue revisada por el VAR. Con el 2-1 en el marcador, el Hellas Verona tuvo que remar nuevamente para evitar su tercera derrota consecutiva.

Mosquera apareció sobre el final para firmar su doblete

Cuando el partido parecía terminar con una nueva caída del Verona, el colombiano volvió a hacerse presente. Al minuto 84′, Caleb Ekuban asistió a Mosquera, quien encontró el espacio para enviar el balón al fondo de la red y decretar el 2-2 definitivo.

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Con esta actuación, el atacante consiguió su noveno gol en la Serie B y se convirtió en el gran protagonista del conjunto veronés, que encontró en el colombiano la respuesta ofensiva que necesitaba para rescatar un punto en condición de visitante.

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El resultado, sin embargo, prolonga el momento irregular del Hellas Verona, que acumula tres partidos consecutivos sin ganar y permanece en la zona media de la clasificación, con 17 puntos.

La actuación de Mosquera vuelve a poner en evidencia su capacidad goleadora en Italia. El colombiano sigue sumando anotaciones y consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de su equipo en la temporada, actualmente se encuentra en el podio de goleadores, compartiendo el segundo lugar con Dennis Johnsen, del Palermo, mientras que el primer lugar lo ocupa Cristian Shpendi, con 12 anotaciones.