Caldas

Con el propósito de facilitar el acceso a financiación, fortalecer la productividad del campo y contribuir a la recuperación económica de los productores afectados por el terremoto, la Secretaría de Agricultura de Caldas y el Banco Agrario de Colombia suscriben nuevamente un convenio bajo el programa ‘Caldas impulsa el agro’.

Carolina Gómez Ramírez, secretaria de Agricultura (E) de Caldas, invita a los productores agropecuarios, especialmente a mujeres y jóvenes a acceder al crédito a través del Banco Agrario. “Tenemos este proyecto de tasa compensada bastante económico para pequeño y mediano productor. Es una buena noticia para los emprendedores que resultaron afectados tras el sismo, pueden acercarse a la oficina del banco más cercana a solicitar los créditos con una tasa muy especial”.

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Los préstamos son para la reparación de vivienda rural, arreglo de infraestructura productiva afectada, restauración de inmueble agrícola y pecuaria, así como para aquellos agroindustriales o empresas pertenecientes al agro que presentaron daños.

Los créditos cuentan con requisitos de fácil cumplimiento, tasas de interés preferenciales y plazos de financiación de hasta 36 meses, tanto para capital de trabajo como para inversión.