Chinchiná

Las autoridades municipales en Chinchiná (Caldas) reportan un balance preliminar de 18 familias damnificadas, cerca de 15 viviendas afectadas (cifra por confirmar en PMU), 3 personas lesionadas y ninguna fallecida o desaparecida, después del incendio registrado en el barrio La Frontera en la noche del viernes 27 de noviembre.

La emergencia fue atendida, inicialmente, por el Cuerpo Voluntario de Bomberos de la población caldense, sin embargo, requirieron el apoyo de los organismos de socorro de Manizales, Villamaría, Anserma, Palestina y Santa Rosa de Cabal, Risaralda. “Agradecemos el apoyo de los cuerpos bomberiles de dichos municipios que colaboraron en controlar el fuego y proceder a las labores de enfriamiento para evitar su reactivación”, puntualiza Juan Diego López, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Chinchiná.

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En total, 62 unidades bomberiles de seis municipios atendieron el suceso producido por las llamas; además, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Fundación de Paramédicos BYR, Policía Nacional, Tránsito municipal, CHEC y Empocaldas, hicieron parte de las entidades que asistieron el trabajo de extinción y atención a los habitantes afectados.

La administración municipal, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, realiza los censos y la caracterización de las familias damnificadas. Igualmente, la alcaldía ha entregado ayudas humanitarias y han brindado atención psicosocial con el Hospital San Marcos. Entre tanto, una unidad del albergue animal atiende a las mascotas afectadas.

Todavía falta la verificación y consolidación oficial del número de viviendas y demás afectaciones provocadas por el fuego. Paralelamente, las autoridades investigan las causas del incendio presentado en el barrio La Frontera.