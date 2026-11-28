La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) anunció que no continuará con el proceso de delimitación y declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha, una propuesta que generó preocupación entre campesinos de San José de Miranda y Molagavita por los posibles efectos sobre sus actividades agrícolas y ganaderas.

La decisión fue comunicada por Mónica Estela Monsalve Camacho, profesional especializada de la CAS, quien explicó que la entidad finalizó los estudios técnicos y el análisis jurídico de la propuesta. Aunque se determinó que el territorio tiene características ambientales que hacen necesaria su conservación, la corporación consideró que no existen actualmente las condiciones sociales para avanzar con la declaratoria.

“Se determina que efectivamente es pertinente un proceso de conservación de este territorio por las características principales de presencia de ecosistemas, fauna y flora que deben ser protegidos y por la vulnerabilidad en la que se encuentran. Sin embargo, no es viable la delimitación teniendo en cuenta la falta de apropiación de las comunidades y la percepción que se tiene no favorable sobre estas figuras de conservación”, explicó Monsalve.

La decisión se conoce después de que habitantes de estos municipios expresaran ante la Asamblea de Santander su rechazo a la iniciativa. Las comunidades advirtieron que la delimitación podría imponer restricciones a las actividades agropecuarias y afectar el sustento de miles de familias campesinas de la provincia de García Rovira.

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CAS continuará con actividades de socialización

La corporación señaló que, aunque no avanzará con la declaratoria del DRMI, mantendrá acciones de educación ambiental, apropiación del conocimiento y concertación con las comunidades y las autoridades locales.

Según explicó Monsalve, el propósito es atender las preocupaciones de los habitantes y promover alternativas para proteger los ecosistemas sin que las actividades productivas y las condiciones de vida de las familias rurales vayan en contravía de la conservación ambiental.

Como parte de este proceso, la CAS anunció talleres de socialización y presentación de los resultados finales del estudio, que se desarrollarán entre el 28 y el 30 de noviembre en los municipios de San José de Miranda y Molagavita.