El director nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se refirió a la situación de orden público en Colombia y aseguró que los recientes atentados y hechos violentos hacen parte del proceso que, según su análisis, debe atravesar el país para recuperar la seguridad en los territorios.

Durante su visita a Bucaramanga, en el marco de ‘La Noche de los Mejores’, el dirigente gremial manifestó que el Gobierno nacional está haciendo esfuerzos para combatir a los grupos armados y devolver la tranquilidad a las regiones, aunque reconoció que el país atraviesa un momento difícil.

“Yo creo que todos estamos viendo que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por luchar contra los grupos armados, por devolver la tranquilidad de los territorios. Obviamente, esto ha despertado también la reacción y estamos en un momento difícil. Ya hemos visto los atentados y los sucesos de los últimos días, pero yo creo que eso es parte del camino que tiene que recorrer el país para recuperar la tranquilidad y la seguridad en todo el territorio”, afirmó Cabal.

El representante de Fenalco señaló que, a su juicio, las acciones de las autoridades para enfrentar a las estructuras armadas también han generado reacciones de estos grupos, en medio de un escenario de violencia que se ha evidenciado en diferentes regiones del país.

Cabal se refirió a los primeros 100 días del Gobierno

El dirigente gremial también entregó su balance sobre los primeros 100 días de la actual administración nacional. Aseguró que ve al Gobierno encaminado en la dirección correcta, aunque señaló que enfrenta dificultades económicas y de seguridad.

Por otra parte, se refirió a la situación de seguridad registrada en establecimientos de comercio y aclaró que el caso ocurrido en almacenes Éxito no correspondió, según su versión, a un atentado terrorista, sino a un robo que terminó en un secuestro.

“Y obviamente eso el Gobierno afortunadamente lo resolvió como lo tenía que resolver y eso también genera confianza”, señaló.

Las declaraciones fueron entregadas durante ‘La Noche de los Mejores’, evento de Fenalco realizado en Bucaramanga, donde también se abordaron otros asuntos relacionados con el sector empresarial y comercial.