Colombia

El Bronx Distrito Creativo de Bogotá finalizó su primera etapa de construcción, un proyecto de renovación urbana que busca transformar el antiguo sector del Bronx en un espacio dedicado a las industrias culturales y creativas.

La primera fase, que al inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en 2024, registraba un avance del 23 %, culminó en noviembre de 2026 con la recuperación de tres espacios patrimoniales: La Facultad, La Milla y La Flauta.

“Hoy es un hito para Bogotá la finalización de las obras de la fase I del Bronx Distrito Creativo. Hace diez años este era un espacio de inseguridad, miedo y violencia, pero hoy gracias a la articulación de tres administraciones estamos transformando el centro de la ciudad”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Qué espacios fueron recuperados?

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo).

Entre los espacios recuperados se encuentran:

La Facultad: antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Se restauraron 2.526 metros cuadrados de baldosas hidráulicas y se recuperó el 59 % de sus tejas originales. Allí se espera conectar a creadores, emprendimientos y públicos.

antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Se restauraron 2.526 metros cuadrados de baldosas hidráulicas y se recuperó el 59 % de sus tejas originales. Allí se espera conectar a creadores, emprendimientos y públicos. La Milla: primera calle pública techada de Colombia, diseñada para actividades de música, artes vivas y artes plásticas. Tiene capacidad para cerca de 4.000 personas.

primera calle pública techada de Colombia, diseñada para actividades de música, artes vivas y artes plásticas. Tiene capacidad para cerca de 4.000 personas. La Flauta: edificio de 1.811 metros cuadrados que funcionará como laboratorio de creación, experimentación y fabricación de proyectos creativos. También cuenta con una terraza de más de 300 metros cuadrados y zonas verdes.

Las obras incluyeron, además, la restauración de murales y la recuperación de más de 520 puertas y ventanas, así como 660 balaustres.

Hallaron más de 110.000 objetos durante las obras

Uno de los componentes del proyecto fue el proceso de arqueología urbana, desarrollado durante 32 meses con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Durante las excavaciones se clasificaron 110.924 objetos que permiten reconstruir parte de la historia del territorio, desde las épocas prehispánica y colonial hasta la Bogotá contemporánea.

Entre los hallazgos se identificaron vestigios de infraestructura hídrica colonial, cerámica prehispánica carbonizada, documentos manuscritos y botijas peruleras.

¿Cuándo estará listo todo el Bronx Distrito Creativo?

Mientras la primera etapa ya terminó, la segunda fase continúa en construcción. Esta comprende 13.109 metros cuadrados y, al 31 de octubre de 2026, registraba un avance físico del 13 %.

Entre las obras previstas están dos niveles de sótanos con 181 parqueaderos, una nueva superficie pública y una conexión vertical con La Esquina Redonda. Su entrega está proyectada para el primer semestre de 2028.

En paralelo, el Distrito avanza en la estructuración del modelo de operación y mantenimiento del Bronx Distrito Creativo. La fase de factibilidad se extenderá hasta el tercer trimestre de 2027 y la adjudicación de la concesión está prevista para el último trimestre de ese año.

La apertura integral al público coincidirá con el inicio de la etapa operativa, una vez se complete este proceso.