Colombia, y su capital Bogotá, es uno de los tantos países que ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad.

Así, en Bogotá, se configura como una medida de restricción vehicular que se aplica con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental.

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Ahora, desde enero de 2023, el pico y placa funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

Esta medida, entonces, rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

Así opera el pico y placa en Bogotá de manera general:

Los días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Mientras que los días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sin embargo, cuando llega diciembre la cuestión va más allá de saber la rotación del mes, sino que se centra en una pregunta puntual: ¿Habrá restricción el 24 y el 31?

Por eso, en Caracol Radio le contamos cuál será el pico y placa para diciembre, y le explicamos si el 24 y 31 funcionará esta medida.

Este es el pico y placa para diciembre de 2026:

Martes, 1 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Miércoles, 2 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Jueves, 3 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Viernes, 4 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Sábado, 5 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Domingo, 6 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Lunes, 7 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Martes, 8 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Miércoles, 9 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Jueves, 10 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Viernes, 11 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Sábado, 12 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Domingo, 13 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Lunes, 14 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Martes, 15 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Miércoles, 16 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Jueves, 17 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Viernes, 18 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Sábado, 19 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Domingo, 20 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Lunes, 21 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Martes, 22 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Miércoles, 23 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Viernes, 25 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Sábado, 26 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Domingo, 27 de diciembre: No hay restricción.

No hay restricción. Lunes, 28 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Martes, 29 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Miércoles, 30 de diciembre: pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Cuándo se define si hay o no restricción el 24 y el 31?

Finalmente, recuerde que para este último mes del año, en ocasiones, se levanta la restricción para el 24 y el 31; sin embargo, a la fecha la Alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado al respecto y, por ende, no se ha emitido el decreto en donde se informe si se levanta o no.

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Por su parte, fuentes consultadas por Caracol Radio mencionaron que se está terminando de revisar el tema y que se anunciaría la decisión en la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

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