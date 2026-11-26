Más de 100 policías participaron en jornada de memoria y derechos humanos en Medellín

Medellín

Más de 100 integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá participaron en una iniciativa conjunta entre el Museo Casa de la Memoria y el Grupo Territorial para la Paz (GUTPA MEVAL) para promover la reflexión sobre el conflicto armado, el reconocimiento de las víctimas y la construcción de una cultura centrada en los derechos humanos y la paz.

La estrategia, titulada “Reconocer para dignificar: un encuentro con la memoria de las víctimas de la Policía Nacional”, incluyó recorridos guiados y espacios de diálogo dirigidos a estudiantes de policía, auxiliares y uniformados con el fin de acercarlos a las experiencias derivadas del conflicto armado en Colombia.

Víctimas de la fuerza pública y construcción de paz

El director del Museo Casa de la Memoria, Luis Eduardo Vieco Maya, señaló que la entidad impulsó procesos educativos y pedagógicos con la Policía Nacional bajo el enfoque de una visión múltiple de la memoria, reconociendo que la institución y sus integrantes afectados por la violencia formaron parte de las memorias de Medellín.

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El proceso destacó la visibilización y dignificación de los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto y de sus familias mediante espacios creados en articulación con la Policía, consolidando al museo como un escenario de encuentro social para preservar las historias de las víctimas y aportar a la paz.