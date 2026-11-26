Más de 100 policías participaron en jornada de memoria y derechos humanos en Medellín
Estudiantes de policía, auxiliares y uniformados hicieron parte de la estrategia “Reconocer para dignificar”, orientada a fortalecer una cultura institucional comprometida con la paz.
Medellín
Más de 100 integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá participaron en una iniciativa conjunta entre el Museo Casa de la Memoria y el Grupo Territorial para la Paz (GUTPA MEVAL) para promover la reflexión sobre el conflicto armado, el reconocimiento de las víctimas y la construcción de una cultura centrada en los derechos humanos y la paz.
La estrategia, titulada “Reconocer para dignificar: un encuentro con la memoria de las víctimas de la Policía Nacional”, incluyó recorridos guiados y espacios de diálogo dirigidos a estudiantes de policía, auxiliares y uniformados con el fin de acercarlos a las experiencias derivadas del conflicto armado en Colombia.
Víctimas de la fuerza pública y construcción de paz
El director del Museo Casa de la Memoria, Luis Eduardo Vieco Maya, señaló que la entidad impulsó procesos educativos y pedagógicos con la Policía Nacional bajo el enfoque de una visión múltiple de la memoria, reconociendo que la institución y sus integrantes afectados por la violencia formaron parte de las memorias de Medellín.
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El proceso destacó la visibilización y dignificación de los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto y de sus familias mediante espacios creados en articulación con la Policía, consolidando al museo como un escenario de encuentro social para preservar las historias de las víctimas y aportar a la paz.