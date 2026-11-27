La economía francesa está en recesión técnica y encadena tres trimestres consecutivos de caída, con un descenso en el tercer trimestre que fue finalmente del 0,2 %, más fuerte del que inicialmente se había calculado, señaló este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Un portavoz del INSEE explicó a EFE que aunque el dato de variación del producto interior bruto (PIB) que se había dado para el segundo trimestre era del 0 %, lo que podría aparecer como un estancamiento de la actividad, esa cifra resulta de un redondeo pero en realidad fue “ligeramente negativa”.

Eso significa que se cumpla la definición técnica de la recesión de dos trimestres consecutivos de descenso del PIB, señaló el portavoz.

El INSEE corrigió este viernes la primera estimación que había dado del tercer trimestre el 30 de octubre, cuando calculó un retroceso del 0,1 %, y ahora ha fijado el descenso en el 0,2 %.

En el primer trimestre del año, la baja había sido también del 0,2 %, a lo que sucedió el 0 % en el segundo, que en realidad es una ligera contracción.

Esa sucesión de datos negativos hace todavía más difícil el cumplimiento de la última previsión de crecimiento del Gobierno para 2026, que ya la había recortado para dejarla en el 0,5 %.

También pone en entredicho la proyección que el Ejecutivo hacía para 2027, un ejercicio en el que esperaba una progresión del PIB del 1 %, cifra que el ministro de Economía, Roland Lescure, reconoció el pasado lunes que iba a actualizar en los próximos días o en las próximas semanas.

La confirmación de esta recesión técnica llega a unas horas de que la agencia S&P presente una actualización de su calificación de la deuda francesa, que en caso de ser rebajada pondría más presión en los mercados sobre las cuentas públicas galas.