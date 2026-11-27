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“Traspiés” de Feijóo con Colau reactiva al Frente Amplio en la pugna por el voto femenino e indeciso

A pocos días de las elecciones generales en España, Pablo Simón, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, analizó el impacto del reciente debate electoral entre Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el experto destacó que, aunque los efectos directos de los debates son limitados, el postdebate es crucial para definir los últimos apoyos.

“En general, las encuestas indican que la tasa de indecisos se ha reducido prácticamente a la mitad durante la anterior semana. Ya hay muy pocas personas que no tuvieran decidido el voto, pero eso no le resta importancia a este debate, porque desde luego tiene capacidad de refuerzo de aquellas personas que ya habían optado por un partido, pero que le permite el tener nuevos argumentos”, explicó.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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