Así es la nueva píldora contra el cáncer de mama por medio de terapia hormonal aprobada por la FDA. Foto: Getty Images / Trevor Williams

El Dr. Mothaffar f. Rimawi, Oncólogo especializado en cáncer de mama habló en el programa de 6AM W de Caracol Radio sobre una nueva píldora contra este tipo de enfermedad siendo la primera nueva terapia hormonal aprobada para este contexto en más de 20 años.

Lo que la FDA hizo fue aprobar una terapia hormonal oral de toma diaria para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de mama temprano después de la cirugía.

El medicamento bloquea y favorece la degradación del receptor de estrógeno, una proteína que puede estimular el crecimiento de determinados tumores. Se administra bajo supervisión médica. La FDA advierte sobre posibles efectos adversos, incluida la disminución de la frecuencia cardíaca.

En Caracol Radio el especialista contó detalles del funcionamiento de esta píldora y para quiénes estaría destinada a usarse.

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