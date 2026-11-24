El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno de Pedro Sánchez “intenta demonizar a VOX para que PP no pueda pactar”: Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las elecciones en España que se realizarán el domingo 29 de noviembre y sobre el panorama político ante una posible alianza entre VOX y el PP.

Le puede interesar: Lula y Pedro Sánchez se reunieron en España y advirtieron sobre la “amenaza ultraderechista”

Ante las críticas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, por el acercamiento entre VOX y el Partido Popular (PP), Ayuso resaltó que ambas colectividades ya gobiernan en algunas zonas de España y “no ha pasado nada”.

“Yo no soy VOX, pero digo que el Gobierno ha intentado demonizarlo (a VOX) para que el PP no pueda pactar”, afirmó.

De esta manera, cuestionó que el Gobierno de España sí puede pactar con ETA y demás organizaciones, pero el PP no. Por eso, expresó que “Pedro Sánchez intenta salir adelante con pactos que para cualquiera son una vergüenza”.

¿Ruptura social y política en España?

Ayuso aseguró que lo que plantea el PSOE con la lucha de clases y la coalición en el Estado “ha roto” a su país, por lo que no ve otra alternativa que un cambio en el Gobierno.

Señaló que Pedro Sánchez se situó por encima de la ciudadanía, de las empresas y de la justicia, recordando que sus colaboradores más cercanos están presos.

“El dos y el tres de Pedro Sánchez están en la cárcel e investigan la corrupción de su hermano”, apuntó.

Puede leer: Diputados tumbaron los dos decretos sobre vivienda en España

Panorama de los latinos y migrantes en caso de que PP gane las elecciones

Reiteró que su mensaje siempre ha sido que en Madrid caben todos los acentos del español, refiriéndose a que los latinos y demás extranjeros son bienvenidos en la capital del país ibérico.

“Aquí en Madrid no solo buscamos lo que nos une, sino que los hispanos en Madrid no son turistas, son madrileños”, dijo.

Sostuvo también que, si un colombiano en Madrid necesita un hospital, es atendido, como cualquier español.

“Tú puedes ser o no creyente, pero hacemos parte de unos valores, defendemos la vida, la integridad, la comunidad. Compartimos un idioma, nos entendemos a la perfección”, agregó.

De otor lado, se mostró crítica ante la ola de migrantes que ahora viven en carpas y albergues temporales, principalmente desde Marruecos.

“En lo que no puede convertirse España es en el corredor del tráfico de seres humanos en Europa. No pueden ser abandonados en tiendas de campaña por parte del Gobierno. En islas canarias se vive un drama humano por culpa de las políticas del Gobierno”, manifestó.

“No voy a permitir que nadie rompa la maravilla de la integración que se vive en Madrid. No puede ser que se traiga a gente a campamentos a dormir en el suelo, personas que provienen de cárceles en Marruecos. Eso no puede ser”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: