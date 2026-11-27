El corredor Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta fue incluido entre las siete vías estratégicas priorizadas por el Gobierno Nacional, según la hoja de ruta presentada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, que se desarrolla en Cartagena.

La iniciativa hace parte de las denominadas Siete Vías Milagro priorizadas – PMTI (Plan Maestro de Transporte Intermodal), una apuesta que busca completar corredores viales estratégicos, fortalecer la conexión entre los centros de producción y los mercados y mejorar la comunicación del país con sus principales puertos y fronteras.

En la presentación, el corredor Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta aparece en el cuarto lugar de las prioridades, junto con la conexión Bogotá-Duitama-Cúcuta. El propósito señalado es mejorar la conexión del centro del país con Venezuela, un aspecto estratégico para el intercambio comercial y la integración fronteriza.

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El anuncio cobra especial relevancia para Santander, por su ubicación como territorio de conexión entre el interior del país y la frontera venezolana.

Durante su intervención, la ministra Elsa Noguera explicó que existe un consenso sobre la necesidad de orientar los proyectos de infraestructura hacia la conexión de los centros de producción con los mercados nacionales e internacionales.

Foto: Ministerio de Transporte / Exposición Congreso Ampliar Foto: Ministerio de Transporte / Exposición Congreso Cerrar

“Al final yo creo que el sector y el país nos pusimos de acuerdo que lo que hay que conectar es los centros de producción con los mercados internos, los centros de producción con los puertos, los puertos del Caribe, incluido Puerto Antioquia, y los puertos del Pacífico, pero también tenemos que conectarnos con la frontera, con Venezuela y con Ecuador”, manifestó la ministra.

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La inclusión del corredor también fue destacada por Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, quien estuvo presente en el encuentro y se refirió a las posibilidades que representa la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura. “La ampliación de APP puede convertirse en una oportunidad de oro para transformar la conectividad de Santander”, expresó Remolina.

La priorización del corredor Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta se enmarca en una apuesta nacional por consolidar conexiones entre regiones productivas, puertos y pasos fronterizos. Para Santander, el desafío será que esta inclusión en la hoja de ruta se traduzca en proyectos concretos, inversiones y obras que mejoren la movilidad y la competitividad regional.