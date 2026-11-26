La Clínica Foscal informó que su servicio de urgencias registra una ocupación superior al 400 % de su capacidad de atención y que sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran al 100 % de ocupación, situación que está generando mayores tiempos de espera para los pacientes en Floridablanca.

A través de un comunicado emitido este jueves 26 de noviembre, la institución señaló que esta situación obliga a priorizar la atención de las personas que presentan condiciones críticas y requieren asistencia médica inmediata.

Frente a esta situación, la clínica hizo un llamado a los usuarios para que, cuando presenten condiciones de salud que no requieran atención de urgencia, acudan a los servicios de consulta externa o consulta prioritaria disponibles en la red de atención ambulatoria de sus respectivas entidades aseguradoras.

Según explicó la institución, esta medida permitiría concentrar la capacidad del servicio de urgencias en los pacientes cuya condición médica requiere atención inmediata.

El comunicado fue firmado por Jorge Ricardo León Franco, director general de la Organización Foscal, quien reiteró el llamado a la comunidad para hacer un uso adecuado de los servicios de salud.