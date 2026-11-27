La Secretaría de Hacienda aseguró que los propietarios de inmuebles en Bucaramanga no tendrían un aumento significativo en el impuesto predial 2027. Así lo aseguraron desde esta cartera, durante una entrevista en Caracol Radio.

De acuerdo con la explicación entregada por la subsecretaria de Hacienda, Lina María Manrique, el próximo año no se realizará una actualización catastral en la ciudad, por lo que el impuesto se liquidará con una base catastral que tiene entre siete y ocho años de antigüedad.

En ese sentido, el incremento correspondería únicamente al ajuste anual establecido mediante decreto del Gobierno Nacional, que normalmente oscila entre el 3% y el 4%. Sin embargo, la proyección de Hacienda es que para 2027 se ubique alrededor del 3%.

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Por este tema, se realizó este jueves 26 de noviembre una mesa técnica, convocada por veedores ciudadanos y líderes comunales, para resolver las inquietudes sobre la liquidación de este tributo.

La comunidad manifestó su preocupación ante un posible aumento considerable en el valor de sus recibos. Los ciudadanos presentes en la mesa técnica manifestaron su inconformidad porque la reunión no contó con la participación de las autoridades con toma de decisiones y le pidieron a la Procuraduría abrir una acción preventiva sobre el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía.

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José Alfredo Vega, presidente edil de la Comuna 12, señaló que la mesa permitió abordar diferentes inquietudes y establecer responsabilidades entre las entidades participantes. Sin embargo, anunció que el próximo 10 de diciembre continuará la discusión, con la solicitud de que asistan el alcalde de Bucaramanga, el secretario de Hacienda, el director del Área Metropolitana y el director de la Procuraduría Provincial.

La intención, explicó, es que los responsables de estas instituciones asuman compromisos directos para resolver las solicitudes que siguen pendientes por parte de la comunidad.

Desde la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga, también advirtieron que cerca de 18.000 contribuyentes tienen medidas de embargo listas o en proceso por deudas de impuestos municipales, por lo que hacen un llamado a acercarse a Tesorería y establecer acuerdos de pago.