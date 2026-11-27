Bucaramanga

Murió uno de los juristas más respetados de Santander, el exmagistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, Avelino Calderón Rangel. Su deceso produjo una cadena de reacciones en el gremio de abogados. Trabajó durante muchos años en todas las facultades de Derecho de la región.

Nació en 1946. Se había recibido como abogado de la Universidad Nacional de Colombia; era especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Escribió un libro titulado “Lecciones de Derecho Hereditario: sucesión ab-intestat”.

Estuvo casado con María Nelly Ballesteros de Calderón. Era padre de Sylvia Stella; Camilo Ernesto y Diego Raúl Calderón Ballesteros.

El Instituto Colombiano de Derecho Procesal lamentó el deceso del jurista santandereano. “Hoy despedimos a un gran maestro, referente del Derecho y, sobre todo, un ser humano excepcional”, expresa una comunicación firmada por Karol V. Pastrana Rangel, presidenta y Fabián Díaz Hernández, directivos del Icdp en Santander.

Del exmagistrado destacan “su trayectoria, generosidad, sencillez e incansable compromiso con la justicia”. Agregan que “su partida deja un profundo vacío en nuestra comunidad jurídica, pero también un legado invaluable: sus enseñanzas, su ética y su amor por el Derecho”.

Otra manifestación de condolencia vino de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, UIS: “Resaltamos su legado académico, integridad profesional y humana”.

María Alejandra Anaya, discípula del exmagistrado recordó uno de los ejemplos cargado de humor que usaba el togado en clases. “No olvidaremos a la chata Ruperta, Francelina Trespalacios y a Benito con su fiesta de más de 50 invitados y una libra de torta, ¿cómo vamos a dividir esa torta o sucesión? “, rememoró.

Otro abogado, Sergio Eduardo Toledo relató en redes que se encontró con su maestro el pasado 2 de noviembre. “Lo aquejó un cáncer que acabo con su vida; se fue un referente ético y moral de la justicia en Santander”, afirmó.

La velación del exmagistrado se efectúa en la sala San Pedro nivel 1 de los Servicios Fúnebres San Pedro en la sede Sotomayor. La ceremonia religiosa está programada para este sábado 28 de noviembre a las 2:30 p. m. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El destino final será el Parque Memorial Tierrasanta en el anillo vial.