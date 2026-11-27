La Policía Nacional capturó a un hombre de 48 años señalado de realizar tocamientos indebidos a un menor de 11 años. Las autoridades lograron capturarlo en flagrancia tras la denuncia de los familiares del niño.

El bus cubría la ruta Bucaramanga–Barrancabermeja. Los hechos se registraron en el sector de Tienda Nueva, sobre la vía Bucaramanga–La Fortuna, según la información entregada por las autoridades.

El capturado habría aprovechado su cercanía con el menor. El hombre abordó el bus en el municipio de Lebrija y, durante el recorrido, presuntamente le realizó tocamientos indebidos al niño, quien viajaba acompañado de su tía y su abuela.

La denuncia de los familiares permitió la captura del hombre. “Esta denuncia permitió la reacción inmediata de los uniformados y la materialización de la captura en flagrancia. Esto en respuesta a la alerta ciudadana y con el propósito de garantizar la protección del menor”, señaló el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.