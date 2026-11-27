Norte de Santander.

Al menos 700 estudiantes de la región del Catatumbo quedaron por fuera de las aulas presenciales durante el calendario académico de 2026, debido a los constantes hostigamientos en esta zona que ya suma 22 meses de conflicto armado.

Ante el temor de las familias por la integridad de los menores en medio de los ataques con drones y el reclutamiento, desde la Secretaría de Educación de Norte de Santander se activaron modelos pedagógicos flexibles desde casa para evitar la deserción definitiva de los estudiantes.

De acuerdo con el balance oficial entregado por la entidad educativa, las alteraciones del orden público impidieron el desarrollo normal de las jornadas escolares y forzaron el traslado de los alumnos al estudio en casa.

“En el balance que hemos tenido, terminamos con 700 niños que durante el año escolar no pudieron recibir sus clases de manera presencial, debido a los constantes enfrentamientos entre los grupos armados, razón por la que sus padres obviamente no los llevaron a la escuela por el temor a la vida de los niños, por esta razón tuvimos que implementar la estrategia flexible de trabajo en casa, para que ellos a través de las guías que elaboraron los maestros pudieran culminar”, explicó Hilse Aldana, secretaria de Educación de Norte de Santander.

Aunque las autoridades departamentales aseguran mantener disponibles las herramientas de apoyo para el aprendizaje remoto, advirtieron que la virtualidad no reemplaza el entorno escolar que los menores necesitan.

“La Secretaría de Educación con el gobierno departamental implementa acciones importantes al respecto de ese trabajo en casa, pero ese no es el ideal, ellos deben asistir por la salud mental de los niños y la necesidad de compartir con sus compañeros de clase que también es fundamental”, señaló Aldana.

De cara al calendario académico de 2027, la Gobernación inició una jornada de búsqueda activa en barrios y veredas con el apoyo de alcaldes, rectores y comunidades para evitar que los menores queden por fuera del sistema.

La secretaria indicó que el objetivo es consolidar el registro de matrícula en la plataforma Simat, paso indispensable para asegurar desde el primer día la cobertura de programas clave como el transporte y la alimentación escolar en todo el departamento.