Un operativo del Gaula de la Policía Nacional en el barrio Bellavista, en Malambo, dejó como resultado la captura en flagrancia de una mujer y la aprehensión de un adolescente, quienes son señalados de estar presuntamente involucrados en actividades extorsivas en este municipio del Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, los investigados serían presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’ y estarían encargados de distribuir panfletos intimidatorios y realizar cobros extorsivos a comerciantes, supuestamente bajo las órdenes de un sujeto conocido con el alias de ‘Joel’.

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Incautaron dinero, una motocicleta y un celular

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un millón de pesos en efectivo, una motocicleta y un teléfono celular. Además, los capturados estarían presuntamente vinculados a un caso de extorsión contra un establecimiento comercial.