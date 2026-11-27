José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y miembro de la mesa de negociaciones del Gobierno con el ELN.

Una fotografía del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, junto al senador opositor Iván Cepeda durante el Congreso Nacional de Ganaderos en Valledupar desató este viernes un choque entre el líder gremial y el presidente Abelardo de la Espriella.

En respuesta, Lafaurie explicó que la invitación al evento en Valledupar fue extendida a todos los congresistas y que recibió a Cepeda “con la misma consideración que a los demás”.

A propósito Caracol Radio conoció este viernes el documento oficial de Fedegán con fecha de recibido del 20 de octubre de 2026, que demuestran que Lafaurie invitó a todos los integrantes del Senado y no fue una invitación exclusivamente al congresista del Pacto Histórico.

De hecho, Lafaurie reiteró que mantiene sus diferencias de fondo con Iván Cepeda, pero que siempre ha estado en disposición de hablar con todos los sectores políticos.