Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), informó que no existiría una comunicación oficial que alerte sobre la incidencia de un nuevo frente frío en Córdoba. La autoridad ambiental hizo un llamado a la calma.

“Ante las publicaciones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre la posible llegada de un nuevo frente frío a la región Caribe y sus presuntos efectos en el departamento de Córdoba, la Corporación aclara que, de acuerdo con la consulta realizada al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), hasta el momento no existe confirmación oficial de la incidencia de este sistema sobre el territorio colombiano”, sostuvo la CAR – CVS.

“De acuerdo con la información suministrada por dicho instituto, los sistemas frontales identificados se encuentran estacionarios y aún no se reporta su incidencia sobre Colombia. Por tanto, las publicaciones que anuncian la llegada de un nuevo frente frío y fuertes ráfagas de viento en Córdoba deben interpretarse con precaución”, agregó.

IDEAM advierte sobre posibles lluvias, pero no por incidencia de un frente frío:

En el Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas No. 989, publicado el 26 de noviembre de 2026, el IDEAM advierte sobre la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes y posibles incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes, especialmente en la parte alta de la cuenca.

“Por su parte, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), en su último reporte, identifica sistemas frontales en el Atlántico y el golfo de Honduras, así como condiciones de viento y oleaje que generan alerta amarilla en sectores del mar Caribe colombiano. Estas condiciones corresponden al ámbito marítimo y no constituyen una confirmación de ráfagas de 50 km/h en Córdoba”, concluyó la autoridad ambiental.

Cabe recordar que la situación difundida por redes fue aclarada, luego de que el departamento de Córdoba enfrentara graves inundaciones por el paso de un frente frío en febrero de 2026. El fenómeno impactó a 25 de 30 municipios y dejó a más de 90.000 familias damnificadas.