Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, declaró el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre como días cívicos en el marco de las Fiestas del Río y el Reinado Popular. Sin embargo, advierte que la Alcaldía mantendrá sus horarios habituales de atención al público y los términos de los trámites municipales seguirán corriendo durante ambas jornadas.

“Las instituciones educativas oficiales seguirán su calendario académico y el personal administrativo de la Secretaría de Educación continuará sus labores habituales. Los servicios de policía, salud pública, atención de emergencias, prevención y atención de desastres, movilidad, seguridad y orden público funcionarán con normalidad”, sostuvo el mandatario municipal.

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Cierres viales durante este 26 de noviembre:

Las autoridades municipales informaron que durante este jueves 26 de noviembre habrá cierres viales por el desfile de comparsas en el marco de las Fiestas del Río. La actividad cultural se ha programado para las 3:00 p.m.

“El tramo afectado comprenderá la Avenida Circunvalar desde la Glorieta de la Vida hasta los bajos del puente metálico y la Avenida Primera hasta la calle 37. La calzada en sentido oriente – occidente estará cerrada desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. En sentido occidente – oriente, el cierre regirá de 2:00 de la tarde a 8:00 p. m.”, precisó la Alcaldía de Montería.

Parte resolutiva del decreto emitido por la Alcaldía de Montería. Ampliar Parte resolutiva del decreto emitido por la Alcaldía de Montería. Cerrar