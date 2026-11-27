Montería

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chimá, Córdoba, negó la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Cristián Petro Almanza y Juan Soto Garcés, como presuntos responsables de los delitos de tortura y desaparición forzada. La audiencia se desarrolló el pasado 26 de noviembre.

Las nuevas imputaciones realizadas por la Fiscalía están relacionadas con el mismo hecho: la masacre registrada en septiembre de 2024 en el municipio de Chimá, donde fueron cruelmente asesinados el ganadero Esteban Urueta y sus dos trabajadores, Fredy Manuel Beleño y Gerardo de los Santos Marzola.

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Consideraciones:

De acuerdo con lo conocido, el despacho judicial consideró que los elementos aportados por la Fiscalía no serían suficientes para acceder a la solicitud de medida. Asimismo, advirtió sobre una posible vulneración al principio -non bis in idem- (no dos veces por lo mismo), el cual consiste en evitar que una persona sea juzgada y sancionada dos veces por los mismos hechos.

Tras lo expuesto, el ente acusador apeló la decisión para que sus argumentos sean nuevamente evaluados en una segunda instancia. En medio de la audiencia de sustentación de recurso, la fiscal del caso insistió en que “el despacho negó la privación de la libertad, exigiendo que los elementos mostraran siquiera que fueron amarrados, afirmando que la ida al predio fue acordada para un inventario de ganado y que fueron sorprendidos de manera inmediata. Con ello desconoció el texto expreso del artículo 165 del Código Penal, que sanciona privar de la libertad cualquiera que sea la forma”.

“El consentimiento de los señores Fredy Beleño, Gerardo Marzola y Esteban Urueta estuvo viciado por el engaño. Acordaron hacer un inventario de ganado, no ir a una emboscada”, agregó.

Por su parte y previa a la intervención de Fiscalía, el despacho solicitó respeto hacia las decisiones judiciales y aseguró que “no fue capricho del juzgado, fue una decisión motivada en debida forma y legal. Hago un llamado al respeto y a informar, no malinformar”.

Tres procesos:

Con esta nueva investigación por tortura y desaparición forzada, la Fiscalía adelanta tres procesos contra Cristián Petro Almanza y Juan Soto Garcés por el mismo hecho. En los dos primeros obtuvieron libertad por vencimiento de términos y son los siguientes: