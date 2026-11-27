Justicia

El magistrado Gerson Chaverra, de la Sala de Casación Penal, pidió desestimar la reciente acción de tutela que presentó la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, contra la sentencia que lo condenó a 28 años de prisión, tras ser hallado culpable de la conformación del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

El documento fue dirigido al magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, integrante de la Sala de Casación Civil, donde actualmente se estudia la tutela radicada por la defensa.

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En su pronunciamiento, el magistrado Gerson Chaverra recordó que la Sala de Casación Penal confirmó la condena impuesta el 25 de noviembre del año pasado por el Tribunal Superior de Antioquia contra Santiago Uribe. La decisión lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La justicia determinó que esas conductas tenían carácter de lesa humanidad, al estar relacionadas con la conformación y dirección del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’. Los hechos investigados ocurrieron entre 1990 y 1994.

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El magistrado también señaló que el 5 de junio de este año la Sala Penal negó la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación contra esa sentencia. En su momento, la corporación consideró, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la propia Corte Suprema, que ese mecanismo no procedía frente a la impugnación especial.

Al explicar las razones jurídicas de esa determinación, Chaverra sostuvo que la “impugnación no convierte el proceso penal en un trámite de tres instancias” y precisó que “ni la casación constituye un ‘derecho’ del procesado”.

Tras esa negativa, la defensa de Santiago Uribe acudió nuevamente a la acción de tutela, esta vez contra la Sala de Casación Penal. El recurso quedó en manos del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, de la Sala Civil, instancia que conoce en primera medida este tipo de solicitudes dirigidas contra otras salas de la misma corporación.

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En el documento, Chaverra cuestionó que el abogado defensor recurriera nuevamente al mecanismo constitucional para intentar reabrir una discusión que, según explicó, ya fue resuelta por la Sala Penal. En ese sentido, afirmó que el “apoderado de Santiago Uribe Vélez emplea la acción de tutela, en esta oportunidad, para controvertir asuntos dirimidos por esta Sala Penal (…) como si la acción de amparo constitucional hiciese las veces de una instancia adicional”.

La Sala Penal también advirtió que la defensa estaría buscando que, mediante la “instrumentalización de la acción de tutela”, se examine nuevamente el acierto y la legalidad de las decisiones adoptadas durante el proceso, tanto en sus aspectos sustanciales como procesales.

Adicionalmente, el magistrado sostuvo que el abogado estaría intentando sustentar su inconformidad en una “configuración de inexistentes defectos constitucionales”, pese a que la condena ya fue confirmada por esa corporación.