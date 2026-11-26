Medellín, Antioquia

La innovación y la sostenibilidad se unen en un desarrollo tecnológico liderado por la Institución Universitaria ITM y reconocida marca colombiana, que obtuvo patente de invención por la creación de la denominada madera de cuero, un material elaborado a partir de residuos posindustriales de las curtiembres y materiales reciclados, con potencial para reemplazar la madera convencional en diferentes sectores productivos.

El reconocimiento, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el resultado de cuatro años de investigación, experimentación y pruebas industriales. Los cuales permitieron superar uno de los principales desafíos técnicos del proyecto: integrar cuero y plástico, dos materiales que naturalmente se repelen, para convertirlos en un compuesto que funciona como una sola estructura.

El desarrollo representa una alternativa para aprovechar cerca de 1.000 toneladas anuales de virutas de cuero y otros materiales reciclados, transformando residuos de la industria en una materia prima con nuevas posibilidades de aplicación en la construcción, la arquitectura, el mobiliario y la fabricación de autopartes.

Uno de los principales avances de esta tecnología está en su desempeño frente a otros materiales sustitutos de la madera

Mientras la madera plástica convencional puede deformarse por efecto del calor, la madera de cuero superó pruebas a escala industrial y registró hasta un 35 % más de resistencia a la tensión y un incremento del 100 % en la resistencia a la deformación, de acuerdo con los resultados reportados por el proyecto. El docente e investigador del ITM, Juan Carlos Posada, explicó que la incorporación de residuos de las curtiembres y materiales reciclados permitió desarrollar un compuesto con propiedades estables en diferentes ambientes.

Este resultado también evidencia las capacidades de investigación aplicada y transferencia tecnológica de la institución. Es así, como el docente e investigador William Urrego Yépez, destacó que el conocimiento científico puede convertirse en soluciones para el sector productivo, especialmente en materia de economía circular.

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La madera de cuero tiene potencial para utilizarse en pisos, pérgolas, sillas, bancas, divisiones y mobiliario interior y exterior. Asimismo, abre oportunidades para industrias como la construcción, la automotriz, la eléctrica y la de empaques.

Más allá del reconocimiento de propiedad industrial, la patente consolida una década de trabajo de la línea de Manufactura Sostenible del ITM y fortalece la articulación Universidad–Empresa–Estado. La iniciativa demuestra cómo la investigación desarrollada desde una institución pública puede responder a necesidades concretas de la industria nacional, generar valor a partir de residuos y abrir nuevas posibilidades para una producción más sostenible.