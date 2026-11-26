La Alcaldía de Medellín abrió una nueva convocatoria de formación en inglés dirigida a ciudadanos que buscan fortalecer sus competencias laborales y ampliar sus posibilidades de vinculación al mercado de trabajo.

La iniciativa contempla cursos cortos e inmersivos de inglés con contenidos orientados a cinco sectores productivos: turismo, salud, gastrobar, servicios BPO e industrias creativas y culturales. El plazo para realizar el proceso de inscripción estará habilitado hasta el 29 de noviembre.

La oferta hace parte de Medellinglish, un proyecto estratégico de la Administración Distrital que busca responder a las necesidades de las empresas y de diferentes actividades económicas, mediante la preparación de personas con conocimientos en una segunda lengua.

Medellinglish. Foto cortesía Alcaldía de Medellín Ampliar Medellinglish. Foto cortesía Alcaldía de Medellín Cerrar

De acuerdo con la Alcaldía, la estrategia busca que los participantes desarrollen habilidades que puedan utilizar en sus entornos laborales y que el aprendizaje del idioma esté relacionado con las funciones y necesidades de cada sector.

Los contenidos de los programas están diseñados para trabajar conocimientos prácticos, competencias laborales y capacidades de comunicación en inglés, de acuerdo con los escenarios productivos en los que se desempeñan o buscan ingresar los participantes.

La secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, explicó que el propósito de esta estrategia es acercar la formación en inglés a las oportunidades de empleo disponibles en la ciudad.

“Medellín English es un proyecto estratégico de la Alcaldía de Medellín que busca conectar el talento de nuestra gente con las oportunidades reales del mercado laboral a través del conocimiento del inglés”, señaló la funcionaria.

Galeano agregó que esta convocatoria busca ofrecer formación que vaya más allá del aprendizaje general del idioma y permita desarrollar conocimientos específicos para determinadas actividades económicas.

“En esta oportunidad no solo enseñamos un idioma, sino que estamos abriendo puertas para que los ciudadanos se capaciten en un inglés especializado en sectores como el turismo, la salud, las industrias creativas y los servicios BPO”, indicó.

Adicionalmente, invitó a las personas interesadas a participar en el proceso de inscripción y comenzar su formación.

La convocatoria estará disponible hasta el 29 de noviembre. Quienes deseen conocer los programas, consultar los requisitos y realizar el registro pueden ingresar al formulario habilitado por la Administración Distrital.