Según las estimaciones del organismo, cerca de 10 millones de personas contrajeron sarampión durante 2025 y alrededor de 72.000 murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad. La mayoría de las víctimas eran niños menores de cinco años que no estaban vacunados o no habían completado su esquema de inmunización.

Millones de niños siguen sin protección

El informe señala que aproximadamente 20,8 millones de niños no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión durante 2025. A esta cifra se suman otros 8,3 millones que no completaron la segunda dosis.

La cobertura mundial continúa por debajo del nivel necesario para evitar brotes. El 84 % de los niños recibió la primera dosis y el 77 % completó la segunda, mientras que la OMS recomienda alcanzar una cobertura del 95 % con ambas dosis.

Las diferencias entre países también son preocupantes. En las naciones de ingresos bajos, la cobertura llegó al 69 % para la primera dosis y al 57 % para la segunda. En los países de ingresos altos, los porcentajes fueron del 93 % y el 91 %, respectivamente.

Los brotes siguen extendiéndose

Durante 2025, 59 países registraron brotes importantes de sarampión o situaciones que afectaron sus sistemas de salud. Entre ellos había 11 países que anteriormente habían conseguido eliminar la transmisión de la enfermedad.

La región de las Américas también experimentó un fuerte aumento de casos, con cerca de 73.000 contagios, ocho veces más que los registrados en el año 2000. Por su parte, casi la mitad de los casos mundiales se concentraron en Asia Sudoriental.

La OMS advierte que los conflictos, los desplazamientos de población, las dificultades para acceder a los servicios médicos y la desinformación sobre las vacunas complican los esfuerzos para frenar la enfermedad.

La vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención

A pesar de este panorama, la inmunización ha permitido evitar más de 60 millones de muertes por sarampión entre 2000 y 2025. Durante ese periodo, las muertes anuales disminuyeron un 91 %.

Sin embargo, la OMS insiste en que estos avances no están garantizados. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, como neumonía, ceguera e inflamación del cerebro, e incluso provocar la muerte.

Por eso, el organismo hace un llamado a los gobiernos para fortalecer los programas de vacunación, combatir la desinformación y garantizar que todos los niños tengan acceso a las dos dosis de la vacuna. Mantener una cobertura alta es fundamental para prevenir nuevos brotes y proteger a las comunidades.