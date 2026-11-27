Fernández Valdovinos llegó al mediodía a la sede de la Dirección del Crimen Organizado, en Asunción, donde era esperado por varios medios de comunicación.

Las acusaciones contra el exministro

La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos.

Según la investigación, en julio de 2025, cuando todavía ocupaba el cargo de ministro, habría autorizado la colocación de 250.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 38,8 millones de dólares, de recursos previsionales de la Caja Fiscal en certificados de ahorro de Ueno Bank, con un plazo de cinco años.

Además, las autoridades investigan un contrato millonario de consultoría que Fernández Valdovinos habría firmado en agosto de 2026 con el grupo económico que controlaba la entidad financiera, meses después de dejar el Ministerio.

La hipótesis de la Fiscalía es que ese contrato habría constituido una retribución personal relacionada con la autorización para invertir los recursos previsionales en el banco.

Una crisis que afectó a millones de clientes

El banco Ueno colapsó a comienzos de noviembre por problemas de insolvencia y dejó congelados los depósitos de aproximadamente 1,8 millones de clientes. Tras la intervención del Banco Central, más del 80 % de los ahorristas recibió la devolución de sus recursos.

La entidad también administraba fondos de jubilaciones, cuentas estatales y depósitos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entre otros.

En medio de la investigación, otras veinte personas, entre ellas exfuncionarios y familiares, también fueron arrestadas.

Fernández Valdovinos fue ministro de Economía desde agosto de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026. Tras su salida del Gobierno, pasó a ocupar el cargo de consejero de la entidad binacional Itaipú.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades de los involucrados en las operaciones que precedieron al colapso de la entidad bancaria.