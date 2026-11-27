El presidente ruso, Vladímir Putin, encabezó este viernes 27 de noviembre la ceremonia de incorporación del submarino nuclear Perm a la Armada de Rusia. El acto se realizó en los astilleros Sevmash, en la ciudad de Severodvinsk, al noroeste del país, donde fue izada la bandera naval que oficializa su entrada en servicio.

La embarcación fue construida bajo el proyecto 885M Yasen-M y se convertirá en la quinta unidad de esta versión entregada a la Armada rusa en los últimos seis años. Según lo anunciado por Putin, próximamente será asignada a la Flota del Pacífico, desde donde contribuirá a las operaciones navales rusas en esa región.

Un nuevo portador de misiles hipersónicos

Una de las principales novedades del Perm es su capacidad para transportar misiles hipersónicos Zircon como parte de su armamento estándar. Se trata del primer submarino multipropósito de la serie con esta configuración, según información del Kremlin.

Los Yasen-M están diseñados para operar de forma encubierta y atacar objetivos marítimos y terrestres mediante distintos sistemas de misiles. Moscú presenta los Zircon como parte de su arsenal estratégico y les atribuye una velocidad de hasta Mach 10 y un alcance cercano a los 1.000 kilómetros; estas prestaciones corresponden a cifras divulgadas por Rusia y no deben interpretarse como verificaciones independientes.

Los planes de expansión de la Armada rusa

Durante el acto, Putin señaló que los astilleros Sevmash tienen previsto entregar otros cinco submarinos lanzamisiles a la Armada antes de 2030. Tres de ellos serán de la clase Yasen-M.

El anuncio forma parte de la estrategia de Moscú para modernizar sus fuerzas navales y reforzar su capacidad de disuasión nuclear. Los submarinos de propulsión atómica son uno de los componentes de la tríada nuclear rusa, junto con los misiles balísticos intercontinentales y la aviación estratégica.

Con la entrada en servicio del Perm, Rusia suma una nueva plataforma a su flota de submarinos nucleares y avanza en sus planes de modernización militar.