La miembro de la familia real británica Kate Middleton, princesa de Gales, compartió un adelanto de su próximo documental, “Heal”, en el que muestra cómo afrontó su lucha contra el cáncer.

¿Qué se puede ver en el adelanto?

En el fragmento, publicado este viernes en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales, Kate comenta en voz en off:

“Afrontar el cáncer, o cualquier enfermedad de larga duración, es un camino solitario. Pero está claro que no tenemos que cargar con los desafíos de la vida a solas. Mi enfermedad me ha acercado a muchas otras personas que también están recorriendo su propio camino. Esto se ha convertido en algo mucho más allá de una experiencia personal o solitaria; es, en realidad, una experiencia colectiva”.

A continuación, se puede ver a Middleton uniéndose a un grupo de apoyo para personas con cáncer, Shine Cancer Support: “De verdad, conocerlas a todas aquí hoy significa mucho para mí; es maravilloso poder compartir mi experiencia personal, pero también escuchar sus historias y conectar con otras personas que han pasado por algo similar”, les dice a las demás integrantes del grupo.

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Y añade: “La verdad es que no había explorado esto fuera de mi entorno familiar. Así que gracias por brindarme el tiempo y el espacio abierto para hacerlo. Lo valoro muchísimo; muchas gracias”.

El documental sigue a Middleton mientras reflexiona sobre su lucha contra el cáncer, al tiempo que completa el “desafío de los tres picos”, que consiste en escalar las montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales en un plazo de 24 horas, realizado el pasado mes de junio en apoyo a la Royal Marsden Cancer Charity, el hospital donde recibió tratamiento.

Los beneficios obtenidos de la distribución de “Heal” también se destinarán a dicha organización.

¿Cuándo se emitirá?

“Heal: A Princess of Wales Story” se emitirá el 30 de noviembre en la NBC, un día después de su estreno en la BBC.

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¿Cuándo fue diagnosticada?

La noticia del diagnóstico inicial de Middleton se hizo pública en marzo de 2024, tras una cirugía abdominal a la que se sometió en enero.

En un comunicado en vídeo, Middleton señaló: “En aquel momento, se pensaba que mi afección no era cancerosa. La operación fue un éxito; sin embargo, las pruebas realizadas tras la intervención revelaron la presencia de cáncer”, refiriéndose a su intervención quirúrgica.

¿Cuándo concluyó su tratamiento?

En septiembre de 2024, la princesa de Gales reveló que había concluido su tratamiento. “El proceso contra el cáncer es complejo, aterrador e impredecible para cualquiera, especialmente para quienes te rodean. También te enfrenta, con humildad, a tus propias vulnerabilidades de una forma que nunca antes habías considerado, lo que aporta una nueva perspectiva sobre todo”, escribió Middleton por aquel entonces.

En enero de 2025, Middleton anunció: “Es un alivio estar ahora en remisión, y sigo centrada en mi recuperación”.