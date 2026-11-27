El guitarrista y vocalista de la agrupación colombiana recibió una propuesta de matrimonio que se conoció a través de las redes sociales de la hermana de su pareja.

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Juan Pablo Isaza, guitarrista y vocalista de Morat, se comprometió con su novia, Juliana Cisneros, chef y creadora de contenido venezolana reconocida por compartir recetas y preparaciones gastronómicas en sus redes sociales.

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La noticia se conoció públicamente luego de que Camila Cisneros, hermana de Juliana, compartiera el compromiso en sus redes sociales. La publicación permitió conocer este nuevo paso en la relación de la pareja, que ha mantenido su vida sentimental alejada de la exposición pública.

Aunque Isaza y Cisneros han sido reservados con su noviazgo, Juliana ha acompañado al músico en algunos de sus viajes y giras. En distintas ocasiones, sus seguidores han identificado momentos compartidos en aeropuertos, restaurantes y otros espacios.

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¿Quién es Juliana Cisneros, la prometida de Juan Pablo Isaza?

Juliana es una creadora de contenido venezolana dedicada a la gastronomía y la repostería. A través de sus plataformas digitales comparte recetas, preparaciones y contenido relacionado con la cocina, actividad con la que ha construido una comunidad en redes sociales.

Por ahora, el compromiso se ha conocido a través de la publicación de su hermana, mientras la pareja mantiene la discreción que ha caracterizado su relación.