Medellín

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) impulsa acciones en Antioquia y Medellín para ampliar las oportunidades de acceso a vivienda propia y digna, respaldado en un mercado que registra 221.409 afiliados, más de 37.000 empresas vinculadas y 9.107 créditos de vivienda activos.

La estrategia de la entidad busca acompañar a los hogares —especialmente de menores ingresos— hacia vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), promoviendo el ahorro, el uso de cesantías, el crédito hipotecario y el leasing habitacional para dinamizar tanto la compra como la construcción.

Financiación y condiciones para compradores

Para facilitar la adquisición de vivienda, el FNA contempla financiación de hasta el 100% evaluada de forma individual según la capacidad de pago del solicitante, sin eximir al beneficiario de costos asociados como registros notariales o titulación, e incluye esquemas como UVR más cero en el segmento VIP.

Asimismo, la entidad promueve la flexibilización de condiciones para jóvenes entre 18 y 28 años, quienes pueden acceder a financiación con 50 puntos menos respecto a la calificación habitual, con el propósito de acercar la compra de vivienda antes de los 40 años.

Impulso a proyectos y articulación institucional

En el frente de oferta, el FNA reporta $160.800 millones aprobados en Crédito Constructor para siete proyectos que desarrollarán 1.616 viviendas sociales, además de la movilización de desembolsos pendientes por más de $339.000 millones, asumiendo la bancarización sin exigir cierre financiero previo y con mejores tasas.

Con miras al cierre de las administraciones locales, el FNA proyecta encuentros con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, entidades como Viva e Isvimed, alcaldías, cajas de compensación y constructores para revisar proyectos, destrabar iniciativas y evaluar caso por caso desarrollos en municipios como Jericó y Bello.