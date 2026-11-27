En la tercera jornada del Congreso Nacional de Infraestructura, que se desarrolla en el Centro de Convenciones en Cartagena, Álvaro Gutiérrez, quién pertenece al sector privado, habló para el programa Dos Puntos sobre la iniciativa que propone para aumentar el turismo y la movilidad en la Ciudad Amurallada.

Este viernes, en el marco de la última jornada del Congreso Nacional de Infraestructura, Álvaro Gutierrez, presentó un proyecto que se encuentra en fase inicial para mejorar la movilidad en la ciudad y atraer más turistas, se trata de la implementación de un cable aéreo.

“Este es un cable aeroturístico de 3.5 kilómetros, que une dos puntos estratégicos de Cartagena, el puerto de cruceros que tiene un crecimiento importante año a año, el número de cruceristas que arriban a la ciudad, y el otro punto importante es en Chambacú, integrándolo con el proyecto Nuevo Chambacú de la Alcaldía”. Aseguró Gutierrez.

Por su parte, confirma que este proyecto, no le costará nada a los cartageneros, puesto que, lo que se quiere lograr con este proyecto es impulsar el turismo y facilitar la movilidad de los mismos cartageneros, ya que estos puntos que señala Gutierrez, no es tan fácil de llegar.

Según el empresario, este sistema de transporte propone cambiar la dinámica y la experiencia del usuario tanto cartagenero como turista y por otro lado, optimizar el tiempo de trayectos entre esos puntos estratégicos.

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