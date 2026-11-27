Emprendedor de Bello obtiene el primer lugar nacional en convocatoria para mayores de 50 años. Foto: Alcaldía de Bello.

Medellín, Antioquia

El talento emprendedor de Bello se destacó en el ámbito nacional con el reconocimiento otorgado a Juan Carlos López Aristizábal, quien obtuvo el primer lugar en la segunda edición de +50 Emprende Colombia, una convocatoria que busca visibilizar e impulsar iniciativas empresariales lideradas por personas mayores de 50 años.

López Aristizábal alcanzó este reconocimiento con Virtualísimo, tu barrio al alcance de la mano, una propuesta de centro comercial virtual que conecta emprendedores y prestadores de servicios con consumidores. Como ganador, el emprendedor recibió un incentivo económico y acompañamiento especializado de Mentor Day para fortalecer y proyectar su iniciativa empresarial.

En esta edición se presentaron 96 postulaciones provenientes de 12 departamentos del país. Entre las propuestas participantes, 10 fueron seleccionadas para recibir acompañamiento, de las cuales dos pertenecen a emprendedores de Bello mayores de 50 años.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana

La segunda iniciativa bellanita reconocida fue Haz y Envés, taller artesanal, liderada por Alba Alcira Duarte, quien desarrolla una propuesta de papelería artística y cuadros elaborados con hojas y flores naturales prensadas.

La convocatoria es organizada por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y 02:59 Films, con el propósito de promover el emprendimiento sénior y generar oportunidades de crecimiento para los proyectos liderados por personas mayores.

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Con este resultado, Bello suma dos emprendimientos entre las 10 propuestas seleccionadas a nivel nacional, un reconocimiento que pone en evidencia las capacidades productivas y creativas de las personas mayores y su participación en el desarrollo económico de sus comunidades.