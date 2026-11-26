La Policía Nacional confirmó la identidad del uniformado que fue asesinado en un atentado con explosivos perpetrado desde un dron contra la Estación de Policía del municipio de Condoto, en el departamento del Chocó.

Según el reporte oficial de la institución, Juan Alcides Murillo Palomino se encontraba cumpliendo labores de centinela al momento de la explosión. Aunque fue evacuado inicial y posteriormente trasladado de urgencia hasta Quibdó, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

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Frente a lo ocurrido, el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, lamentó la muerte del joven uniformado y reiteró el despliegue operativo en la región: “El ataque con explosivos en Condoto, Chocó, cobró la vida de nuestro auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino. A su familia, mis condolencias y respaldo. No olvidaremos su sacrificio y seguiremos trabajando para llevar a los responsables ante la justicia”.

El crimen también generó fuertes cuestionamientos desde sectores en retiro de la Fuerza Pública. El sargento (r) Orlando Lenis, de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia, denunció que con este caso ya son 100 los uniformados asesinados en medio de más de 320 atentados con drones, señalando como responsable al gobierno anterior.

“Todo esto es producto de esa falsa paz total que lo único que hizo fue permitir que los grupos criminales se fortalecieran, crecieran en sus capacidades y perfeccionaran toda esta técnica de ataque con drones que está implementada desde el año 2022 y que desde el 2024 se ha convertido en algo letal. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo todo lo que nos dejó la paz total?”, afirmó Lenis.

Finalmente, el exuniformado hizo un llamado al actual Gobierno para que mantenga y refuerce las operaciones orientadas a recuperar el control de los territorios donde hacen presencia los grupos armados ilegales.

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