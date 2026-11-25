Colombia

Bogotá puso en funcionamiento el primer patio de recarga 100 % eléctrico para una flota troncal de transporte público en Colombia. Se trata del Patio Sur de TransMilenio, una infraestructura de 3,7 hectáreas que permitirá abastecer inicialmente a 116 buses, entre ellos 74 articulados y 42 biarticulados.

El nuevo espacio cuenta con una potencia instalada de 9 megavatios y un sistema de carga rápida centralizada, con dispensadores distribuidos en tres islas de recarga. Además, está prevista una ampliación de su capacidad hasta los 13 megavatios.

La operación energética estará a cargo de la compañía colombiana Bia Energy, seleccionada por Consorcio Express para gestionar el suministro mediante tecnología de monitoreo permanente y análisis de datos que permita optimizar el consumo eléctrico. El proyecto también contempla el uso de energía renovable certificada.

Bogotá busca ampliar su flota eléctrica

La puesta en marcha del Patio Sur hace parte de la estrategia distrital para avanzar hacia una movilidad con menores emisiones. La meta de la ciudad es incorporar 1.153 buses eléctricos adicionales entre 2026 y 2029.

Al respecto, Nini Carrillo, subgerente de Consorcio Express, señaló que la transformación del transporte público no se limita al cambio de vehículos, sino que requiere fortalecer la infraestructura, la tecnología, la energía y las capacidades del personal.

Por su parte, Sebastián Ruales, CEO y cofundador de Bia Energy, afirmó: “TransMilenio es la columna vertebral de Bogotá y el sistema de transporte público más importante del país. Que Consorcio Express nos haya elegido confirma que en Bia contamos con la precisión técnica, la escala y las capacidades tecnológicas avanzadas necesarias para respaldar la infraestructura más retadora de la ciudad”.

Con este nuevo patio, Bogotá amplía la infraestructura necesaria para la operación de buses eléctricos y avanza en sus objetivos de transformación del sistema de transporte público.